В Бурятии подросток на мопеде врезался в лошадь

ДТП произошло около полуночи в Кабанском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 16-летний водитель мопеда «Рэйсер», ехавший со стороны Творогово в направлении села Большое Колесово, врезался во внезапно выбежавшую на проезжую часть лошадь.В результате аварии юный водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Прав на управление мопедом у начинающего байкера не было. При этом оба пострадавших ехали без мотошлемов.Фото: ГИБДД Бурятии