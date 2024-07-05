Происшествия 05.07.2024 в 09:26

В Бурятии подросток на мопеде врезался в лошадь

Пострадал сам юный байкер и его пассажир
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подросток на мопеде врезался в лошадь
ДТП произошло около полуночи в Кабанском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 16-летний водитель мопеда «Рэйсер», ехавший со стороны Творогово в направлении села Большое Колесово, врезался во внезапно выбежавшую на проезжую часть лошадь.

В результате аварии юный водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Прав на управление мопедом у начинающего байкера не было. При этом оба пострадавших ехали без мотошлемов.

Фото: ГИБДД Бурятии
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