Происшествия 05.07.2024 в 09:26
В Бурятии подросток на мопеде врезался в лошадь
Пострадал сам юный байкер и его пассажир
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло около полуночи в Кабанском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 16-летний водитель мопеда «Рэйсер», ехавший со стороны Творогово в направлении села Большое Колесово, врезался во внезапно выбежавшую на проезжую часть лошадь.
В результате аварии юный водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Прав на управление мопедом у начинающего байкера не было. При этом оба пострадавших ехали без мотошлемов.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии юный водитель и его 19-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Прав на управление мопедом у начинающего байкера не было. При этом оба пострадавших ехали без мотошлемов.
Фото: ГИБДД Бурятии
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