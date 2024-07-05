Происшествия 05.07.2024 в 09:45
В Улан-Удэ пьяный водитель погубил мать пятерых детей
Мужчине дали 6 лет в колонии-поселении
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном ДТП, повлекшем смерть человека.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, ночью 24 сентября 2023 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Калдина». Водительских прав, к слову, у него не было. Проигнорировав знак «Въезд запрещен», он выехал на проезжую часть улицы Чертенкова, предназначенную для одностороннего движения. Двигаясь со скоростью более 80 км/ч, водитель на скользкой дороге потерял контроль над машиной, врезался в дерево и перевернулся.
В результате ДТП две пассажирки автомобиля в возрасте 29 и 33 лет получили травмы. Одна из них – мать пятерых несовершеннолетних детей – в тот же день скончалась в больнице.
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, ночью 24 сентября 2023 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Калдина». Водительских прав, к слову, у него не было. Проигнорировав знак «Въезд запрещен», он выехал на проезжую часть улицы Чертенкова, предназначенную для одностороннего движения. Двигаясь со скоростью более 80 км/ч, водитель на скользкой дороге потерял контроль над машиной, врезался в дерево и перевернулся.
В результате ДТП две пассажирки автомобиля в возрасте 29 и 33 лет получили травмы. Одна из них – мать пятерых несовершеннолетних детей – в тот же день скончалась в больнице.
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.
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