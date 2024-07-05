Происшествия 05.07.2024 в 09:45

В Улан-Удэ пьяный водитель погубил мать пятерых детей

Мужчине дали 6 лет в колонии-поселении
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный водитель погубил мать пятерых детей
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном ДТП, повлекшем смерть человека.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, ночью 24 сентября 2023 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Калдина». Водительских прав, к слову, у него не было. Проигнорировав знак «Въезд запрещен», он выехал на проезжую часть улицы Чертенкова, предназначенную для одностороннего движения. Двигаясь со скоростью более 80 км/ч, водитель на скользкой дороге потерял контроль над машиной, врезался в дерево и перевернулся.

В результате ДТП две пассажирки автомобиля в возрасте 29 и 33 лет получили травмы. Одна из них – мать пятерых несовершеннолетних детей – в тот же день скончалась в больнице.

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.
Теги
ДТП пьяные водители

Все новости

В Бурятии несмотря на аномальную жару продолжаются полевые работы
05.07.2024 в 10:48
Бурятию накрыла волна мотопроисшествий
05.07.2024 в 10:46
Для ветеранов СВО приготовили концерт ко Дню семьи, любви и верности
05.07.2024 в 10:33
В Улан-Удэ многодетная семья 12 лет ждет землю
05.07.2024 в 10:27
В Улан-Удэ будут судить директора строительной компании
05.07.2024 в 10:13
В селе Усть-Эгита Бурятии отремонтируют школьный спортзал
05.07.2024 в 10:04
В Улан-Удэ пройдет конкурс пряников в форме сердца
05.07.2024 в 09:46
В Улан-Удэ пьяный водитель погубил мать пятерых детей
05.07.2024 в 09:45
В Бурятии подросток на мопеде врезался в лошадь
05.07.2024 в 09:26
В Бурятии завершился чемпионат Вооруженных сил России по легкоатлетическому кроссу
05.07.2024 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Бурятию накрыла волна мотопроисшествий
В авариях травмируются как юные, так и взрослые байкеры
05.07.2024 в 10:46
В Улан-Удэ будут судить директора строительной компании
Женщину обвиняют в невыплате зарплаты и махинациях с деньгами фирмы
05.07.2024 в 10:13
В Бурятии подросток на мопеде врезался в лошадь
Пострадал сам юный байкер и его пассажир
05.07.2024 в 09:26
Число лесных пожаров в Бурятии выросло до 25
За сутки возникло 8 новых возгораний
05.07.2024 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru