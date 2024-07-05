В Улан-Удэ будут судить директора строительной компании

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, возглавляющей строительную организацию. Она обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, с февраля по июнь 2023 года гендиректор компании не платила зарплату пяти работникам. Общий объем задолженности составил 778 тысяч рублей. Также она путем заключения незаконной заинтересованной сделки похитила средства компании в размере 2,5 млн рублей.«Обвиняемая под тяжестью собранных доказательств вину признала в полном объеме и возместила причиненный преступлением ущерб. Так, на стадии следствия потерпевшим выплачена денежная компенсация и вся имевшаяся задолженность по зарплате на сумму более 1 миллиона рублей. Также обвиняемой возмещен причиненный компании ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей», - сообщают правоохранители.В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»