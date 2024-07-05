Происшествия 05.07.2024 в 10:13

В Улан-Удэ будут судить директора строительной компании

Женщину обвиняют в невыплате зарплаты и махинациях с деньгами фирмы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить директора строительной компании
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, возглавляющей строительную организацию. Она обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, с февраля по июнь 2023 года гендиректор компании не платила зарплату пяти работникам. Общий объем задолженности составил 778 тысяч рублей. Также она путем заключения незаконной заинтересованной сделки похитила средства компании в размере 2,5 млн рублей.

«Обвиняемая под тяжестью собранных доказательств вину признала в полном объеме и возместила причиненный преступлением ущерб. Так, на стадии следствия потерпевшим выплачена денежная компенсация и вся имевшаяся задолженность по зарплате на сумму более 1 миллиона рублей. Также обвиняемой возмещен причиненный компании ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей», - сообщают правоохранители.  

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»

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