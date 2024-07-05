Происшествия 05.07.2024 в 10:46

Бурятию накрыла волна мотопроисшествий

В авариях травмируются как юные, так и взрослые байкеры
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию накрыла волна мотопроисшествий
Сразу несколько ДТП с участием мототранспорта произошло за минувшие сутки в Бурятии. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, одна из аварий случилась около 8 часов утра в Улан-Удэ в районе дома № 2 по ул. Павлова. Там 50-летний водитель автомобиля «Митсубиши Делика» при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с мотоциклом «Рэйсер» под управлением 29-летнего водителя. Мотоциклиста с переломом голени госпитализировали в БСМП. К слову, водительских прав у пострадавшего не было.

Днем в Прибайкальском районе недалеко от Турки два мотоциклиста столкнулись с автомобилем «Лада». В результате происшествия один из байкеров получил травмы и был доставлен в больницу.

Еще одно ДТП произошло вечером в селе Баргузин. Там 14-летний водитель мотоцикла «Регулмото», не имеющий прав, на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Хонду Фрид». Школьника с травмами отвезли в больницу.



Как уже сообщал «Номер один», поздним вечером 4 июля в Кабанском районе 16-летний водитель мопеда «Рэйсер», ехавший с 19-летним пассажиром, врезался в лошадь. В результате молодые люди, не использовавшие мотошлемов, получили травмы.

Фото: ГИБДД Бурятии
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