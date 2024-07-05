Происшествия 05.07.2024 в 11:28
В Бурятии расплодились государственные изменники
Очередное дело о госизмене поступило в Верховный суд
Текст: Андрей Константинов
В конце июня на рассмотрение Верховного суда Бурятии поступило уже четвертое с начала года уголовное дело о государственной измене. Как и предыдущие, оно будет рассматриваться в закрытом режиме. Из-за этого в судебной картотеке не указана даже фамилия обвиняемого.
Отметим, в двух случаях из четырех фигуранты дела о госизмене также обвинялись по 281-й статье УК РФ – «Диверсия».
Фото: «Номер один»
Отметим, в двух случаях из четырех фигуранты дела о госизмене также обвинялись по 281-й статье УК РФ – «Диверсия».
По трем ранее поступившим делам уже вынесены приговоры, последний был оглашен буквально вчера. Однако официально сообщалось лишь об одном вердикте суда. В апреле фигурант дела о госизмене и диверсии получил 10 лет колонии за «поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ».
Напомним, фигурантам дел по статье «Госизмена» грозит от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В свою очередь статья 281 УК РФ («Диверсия») в зависимости от тяжести деяния предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения.
Фото: «Номер один»
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