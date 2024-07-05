В Улан-Удэ юноша обокрал спящего на лавочке вахтовика

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже золотой цепочки с кулоном у 28-летнего горожанина.Как рассказали в МВД Бурятии, приехавший с вахты мужчина решил с друзьями отдохнуть в питейных заведениях. Выйдя к утру из бара изрядно выпившим, он на полтора часа уснул на скамейке.Пока мужчина спал, злоумышленник – проходивший мимо 19-летний юноша – снял с его шеи цепочку с кулоном и затем по паспорту друга сдал их в ломбард. Вырученные деньги он с приятелями потратил в увеселительных заведениях. Причиненный мужчине ущерб составил 80 тысяч рублей.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время молодой человек также привлекается к уголовной ответственности за другие имущественные преступления на территории Октябрьского района. Он нигде не работает», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»