Происшествия 05.07.2024 в 12:58

В Улан-Удэ юноша обокрал спящего на лавочке вахтовика

Он снял с мужчины золотую цепочку с кулоном стоимостью 80 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ юноша обокрал спящего на лавочке вахтовика
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже золотой цепочки с кулоном у 28-летнего горожанина.

Как рассказали в МВД Бурятии, приехавший с вахты мужчина решил с друзьями отдохнуть в питейных заведениях. Выйдя к утру из бара изрядно выпившим, он на полтора часа уснул на скамейке.

Пока мужчина спал, злоумышленник – проходивший мимо 19-летний юноша – снял с его шеи цепочку с кулоном и затем по паспорту друга сдал их в ломбард. Вырученные деньги он с приятелями потратил в увеселительных заведениях. Причиненный мужчине ущерб составил 80 тысяч рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время молодой человек также привлекается к уголовной ответственности за другие имущественные преступления на территории Октябрьского района. Он нигде не работает», - сообщили в полиции.

Фото: «Номер один»
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