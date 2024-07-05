На трассе в Бурятии байкер залетел под «Камаз»

ДТП произошло сегодня на 221-м км федеральной трассы «Байкал» в районе поселка Танхой. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там мотоциклист столкнулся с грузовиком «Камаз». В результате аварии байкер погиб на месте.Подробности происшествия сейчас выясняются. На данном участке трассы пока организовано реверсивное движение.Напомним, с началом теплого сезона аварии с участием мототранспорта случаются в Бурятии практически ежедневно. Так только за прошедшие сутки произошло 4 таких ДТП.Фото: «Номер один»