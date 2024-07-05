Росгвардейцы помогли пострадавшему от ожогов 40-летнему мужчине

В пос. Каменск Кабанского района росгвардейцы оказали помощь пострадавшему благодаря «тревожной кнопке». Кнопка сработала ночью на автозаправке поселка. Работники АЗС сообщили прибывшим росгвардейцам, что неизвестный, в неадекватном состоянии, с окровавленными руками, стучал в окна и пытался войти в помещение. Испугавшись, они нажали кнопку тревожной сигнализации.

В ходе осмотра автозаправки и прилегающей территории сотрудники обнаружили неизвестного, лежавшего на земле в шоковом состоянии. Приведя мужчину в сознание, росгвардейцы аккуратно усадили пострадавшего в служебный автомобиль и доставили в медицинское учреждение.

Со слов пострадавшего, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина свалился в костер и с ожогами пришел на заправку за помощью. 40-летний житель Улан-Удэ, с ожогами кистей и живота 3 степени, был госпитализирован в районную больницу для оказания экстренной помощи.

Правоохранительными органами по данному факту устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Росгвардия Бурятии