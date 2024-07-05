Погибшему в Бурятии байкеру было 70 лет

«По предварительным данным, сегодня около 13 часов на 222-м км федеральной автодороги «Байкал» в районе села Танхой 70-летний водитель мотоцикла «Харли Дэвидсон» совершил столкновение с автомобилем «Камаз». В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. На данном участке дороги затруднено движение транспортных средств», - рассказали в Госавтоинспекции.



