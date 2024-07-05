Происшествия 05.07.2024 в 15:26
Погибшему в Бурятии байкеру было 70 лет
Он ехал на «Харлее» со стороны Иркутска
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники полиции работают на месте ДТП в Кабанском районе. Напомним, там сегодня на трассе погиб мотоциклист.
Известно, что погибший не являлся жителем нашей республики. Он ехал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. У мужчины были соответствующие права и документы на мотоцикл.
В ГИБДД отметили, что в республике складывается неблагоприятная ситуация с уровнем аварийности с участием мотоциклистов. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к внимательности на дороге и соблюдению ПДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня около 13 часов на 222-м км федеральной автодороги «Байкал» в районе села Танхой 70-летний водитель мотоцикла «Харли Дэвидсон» совершил столкновение с автомобилем «Камаз». В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. На данном участке дороги затруднено движение транспортных средств», - рассказали в Госавтоинспекции.
Известно, что погибший не являлся жителем нашей республики. Он ехал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. У мужчины были соответствующие права и документы на мотоцикл.
В ГИБДД отметили, что в республике складывается неблагоприятная ситуация с уровнем аварийности с участием мотоциклистов. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к внимательности на дороге и соблюдению ПДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
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