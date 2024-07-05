В Улан-Удэ горит барак

В Улан-Удэ огнеборцы тушат пожар в двухэтажном нежилом бараке на Кирзаводе. Как сообщили в МЧС Бурятии, огнем охвачена кровля здания на площади 800 квадратных метров.«На месте работают силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 22 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Угроза соседним зданиям отсутствует», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии