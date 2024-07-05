Происшествия 05.07.2024 в 16:09
В Улан-Удэ горит барак
Огнем охвачена кровля здания на площади 800 кв. метров
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ огнеборцы тушат пожар в двухэтажном нежилом бараке на Кирзаводе. Как сообщили в МЧС Бурятии, огнем охвачена кровля здания на площади 800 квадратных метров.
«На месте работают силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 22 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Угроза соседним зданиям отсутствует», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«На месте работают силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 22 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Угроза соседним зданиям отсутствует», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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