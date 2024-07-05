Происшествия 05.07.2024 в 16:20
Самолет совершил вынужденную посадку в Бурятии
Подробности инцидента сейчас уточняются
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 70 км от села Сосново-Озерское на границе с Забайкальским краем.
Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», в происшествии никто не пострадал. Подробности инцидента сейчас уточняются.
Фото: из архива «Номер один»
Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», в происшествии никто не пострадал. Подробности инцидента сейчас уточняются.
Фото: из архива «Номер один»
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