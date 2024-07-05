Самолет совершил вынужденную посадку в Бурятии

В Бурятии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 70 км от села Сосново-Озерское на границе с Забайкальским краем.Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», в происшествии никто не пострадал. Подробности инцидента сейчас уточняются.Фото: из архива «Номер один»