В Бурятии мошенники использовали 9-летнюю девочку для хищения денег

Утром 4 июля в полицию Хоринского района Бурятии поступило заявление о мошенничестве от 66-летней местной жительницы. Как рассказали в МВД Бурятии, интернет-преступники в игровом приложении написали её 9-летней внучке и предложили купить «алмазы» – своеобразную внутреннюю валюту, которую можно использовать для покупки подарков и возможностей в игре.По указанию злоумышленников школьница взяла бабушкин телефон и выполнила ряд рекомендаций, в частности, продиктовала пришедшие в смс коды, не подозревая, что открывает аферистам доступ к счетам пожилой женщины. В итоге мошенники похитили у неё 10,5 тысяч рублей.Эта сумма могла бы быть больше, если бы уведомления о списании средств не увидела проживающая в другом регионе дочь пенсионерки, контролирующая наличие и расход денег на её счетах. Она оперативно выяснила причину случившегося и приняла необходимые меры.Полиция Бурятии призывает родителей поговорить с детьми об опасности встречи с аферистами в интернете. Мошенники могут обманывать юных граждан под совершенно разными предлогами.Фото: pixabay.com