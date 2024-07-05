Происшествия 05.07.2024 в 17:24

В Бурятии самолет получил повреждения во время экстренной посадки

На борту было 6 человек, их уже доставили в райцентр
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии самолет получил повреждения во время экстренной посадки
В Бурятии следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с самолетом, случившемся сегодня в Еравнинском районе.

«По предварительным данным, днем 5 июля в Еравнинском районе самолет Ан-2 совершил экстренную посадку. На борту судна находились 6 человек - экипаж. В результате происшествия самолет поврежден. Информация о состоянии здоровья членов экипажа уточняется. На место происшествия вылетел спасательный борт», - сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России.

Сейчас по данному факту начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Бурятской транспортной прокуратуре, самолет принадлежал авиакомпании «Крылья тайги». Он осуществлял патрулирование лесов и совершил вынужденную посадку примерно в 40 км от села Сосново-Озерск.

«Жертв нет. В настоящее время пострадавшие доставлены в Сосново-Озерск», - сообщили в прокуратуре.

 В Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавших осмотрели медики Еравнинской ЦРБ. У всех шестерых членов экипажа травмы легкой степени тяжести, они направлены на амбулаторное лечение.

Фото: russianstock.ru
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