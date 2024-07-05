В Бурятии самолет получил повреждения во время экстренной посадки

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в ведомстве.





Как уточнили в Бурятской транспортной прокуратуре, самолет принадлежал авиакомпании «Крылья тайги». Он осуществлял патрулирование лесов и совершил вынужденную посадку примерно в 40 км от села Сосново-Озерск.



«Жертв нет. В настоящее время пострадавшие доставлены в Сосново-Озерск», - сообщили в прокуратуре.





В Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавших осмотрели медики Еравнинской ЦРБ. У всех шестерых членов экипажа травмы легкой степени тяжести, они направлены на амбулаторное лечение.



