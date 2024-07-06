Происшествия 06.07.2024 в 13:02

В Бурятии ввели режим ЧС из-за пожаров

В республике действует 34 пожара, горит более 23 тысяч гектар леса
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии ввели режим ЧС из-за пожаров
Как сообщили в правительстве Бурятии, в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами.

С начала пожароопасного сезона в республике зафиксирован 271 пожар, охвативший 113 259 га.

- За прошедшие сутки обнаружено 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского, Курумканского районов. На территории республики действует 34 лесных пожара на площади 23 793 гектара на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов. Из них 27 лесных пожаров на площади 23 158 гектаров, по которым проводится тушение, - сообщил Заместитель Председателя Правительства Иван Альхеев.

В борьбе с огнем задействовано 464 человека, 210 АПС, 65 единиц техники. Оперативность тушения локализации и ликвидации в первые сутки составляет 75,5%.

Фото: «Номер один»

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