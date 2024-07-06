В Бурятии директору строительной компании дали три года

Как сообщили в прокуратуре Еравнинского района, суд вынес приговор по уголовному делу о хищении директором строительной организации 1,9 миллионов рублей.Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).В суде установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью в 2022 году заключил договоры с бюджетным учреждением и администрациями муниципальных образований «Эгитуйское» и «Усть-Эгитуйское» на проведение ремонтных работ здания и благоустройство детских площадок в населенных пунктах. Не имея намерений исполнять договорные обязательства, он получил авансовые платежи от заказчиков на сумму 1,9 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.Еравнинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: «Номер один».