Происшествия 06.07.2024 в 13:33

В Бурятии директору строительной компании дали три года

Он присвоил деньги на строительство детских площадок
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии директору строительной компании дали три года
Как сообщили в прокуратуре Еравнинского района, суд вынес приговор по уголовному делу о хищении директором строительной организации 1,9 миллионов рублей.
 
Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В суде установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью в 2022 году заключил договоры с бюджетным учреждением и администрациями муниципальных образований «Эгитуйское» и «Усть-Эгитуйское» на проведение ремонтных работ здания и благоустройство детских площадок в населенных пунктах. Не имея намерений исполнять договорные обязательства, он получил авансовые платежи от заказчиков на сумму 1,9 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Еравнинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: «Номер один».

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