Происшествия 07.07.2024 в 13:11

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту массового отравления роллами

На данный момент уже известно о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети
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Текст: Макар Захаров
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту массового отравления роллами

В Бурятии на этой неделе многие люди столкнулись с признаками пищевого отравления после посещения заведения японской кухни в Гусиноозерске. Как оказалось все пострадавшие воспользовались услугой доставки роллов на дом. Почувствовав неладное по окончании трапезы, местные жители обратились за помощью в ЦРБ. Инфекционное отделение стремительно переполнилось из-за чего медицинскому персоналу даже пришлось развернуть дополнительные койки.

Министр здравоохранения сообщила, что пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Состояние госпитализированных средней степени тяжести. Предварительно у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит не уточненной этиологии. Ждем подтверждения анализов»,

- сказала она.
После эпидемиологического расследования Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия подтвердило, что обратившиеся в медицинское учреждение действительно употребляли еду, приобретенную в кафе г. Гусиноозерска.

К делу подключилась прокуратура. В ходе надзорных мероприятий надзорным органом будет дана оценка исполнению хозяйствующими субъектами требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законности принятого следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК по республике правового решения.

«Также на контроле находятся ход и результаты проверки, проводимой органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,

- сообщила пресс-служба.
Однако стоит отметить, что после того, как надзорный орган объявил о грядущей проверки - в социальных сетях заведение оперативно сообщили: «Кафе закрывается на ремонт». Через несколько часов персонал второпях вывез из него все оборудование.

Несмотря на сомнительные передвижения оборудования в кафе глава Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить по факту массового отравления уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Число пострадавших увеличилось. На сегодняшний день количество отравлений выросло до 75 человек, из которых 42 - это дети.


Фото: Pixabay.соm







Теги
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