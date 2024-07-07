Происшествия 07.07.2024 в 13:45

В Бурятии медведь загрыз одинокую женщину

Жительница Северобайкальского района столкнулась с хищником на берегу реки
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии медведь загрыз одинокую женщину

В Бурятии дикий медведь загрыз женщину в Северобайкальском районе. Как оказалось жительница Нижнеангарска решила отправиться на рыбалку в одиночестве. На реке Душкачанка она столкнулась с хищником, который принял решение растерзать свою жертву. От полученных травм рыбачка скончалась.

После случившегося нападения охотники, работающие с Бурприроднадзором, отправились на поиски агрессивного хищника. Косолапого обнаружили и ликвидировали.

Стоит отметить, что медведи беспокоят жителей региона не первый месяц. Совсем недавно бурый хищник забрел в поселок Нижнеангарск, где прошел по улице Зеленая и с интересом обошел один из домов. На следующий день в поселке организовали караул.

Любопытной информацией также поделились и сотрудники «Заповедного Подлеморья». Они посчитали численность медведей на подведомственной им территории, после чего пришли к определенному выводу.

«Полученные мной первичные данные учёта медведей в этом году показали некоторое снижение их численности. Это, видимо, обусловлено естественными экологическими факторами – низкий урожай основных нагульных кормов в прошлом году и высокая численность животных, что, вероятно, создало жёсткую популяционную борьбу за выживание. Такие условия, как правило, провоцируют каннибализм»,

- рассказал участковый государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» Юрий Гороховский.
Как отметили в ведомстве, пока что это только первичные данные, которые ещё подлежат дальнейшей обработке. А факторы, озвученные инспектором, вполне естественны в дикой природе и опасаться резкого снижения численности бурого медведя на их основе точно не нужно.

Учет численности бурого медведя на подведомственных «Заповедному Подлеморью» территориях ведется ежегодно. Инспекторы и научные сотрудники проходят определенные (каждый год одинаковые - Прим.ред.) маршруты вдоль берега Байкала и считают встреченных косолапых, пока те лакомятся байкальским ручейником (липочаном - Прим.ред.).


Фото: Pixabay.com

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Бурятия медведь рыбалка происшествия

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