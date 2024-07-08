Происшествия 08.07.2024 в 09:34

В Бурятии началось рассмотрение громкого дела о фиктивных свадьбах

Первой на скамье подсудимых оказалась сотрудница ЗАГСа
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии началось рассмотрение громкого дела о фиктивных свадьбах
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одного из подразделений республиканского ЗАГСа. Женщину обвиняют в превышении полномочий, взятках и служебном подлоге. Как сообщили в прокуратуре, сейчас уголовное дело направлено в Советский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Напомним, работница ЗАГСа – лишь одна из участников криминальной группировки по организации незаконной миграции, которую разоблачили в конце прошлого года. В её состав помимо нее входили еще несколько человек, в том числе адвокат и один иностранец. Кроме того, к криминальным деяниям оказались причастны и сотрудники полиции из Управления по вопросам миграции МВД Бурятии.

Как сообщали ранее в следственном ведомстве, в октябре-ноябре 2022 года обвиняемые за деньги способствовали выдаче по подложным документам разрешений на временное проживание в России четырем иностранцам. Для этого с заранее подобранными местными жительницами заключались фиктивные браки и изготавливались другие подложные документы. В частности, поддельные медицинские справки о якобы имеющейся беременности. При этом полицейские, зная о фиктивном характере брачных отношений, закрыли на это глаза. Естественно, не безвозмездно.

Что касается сотрудницы ЗАГСа, то она «оформляла в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния записи о заключении брака между иностранцами и российскими гражданками с внесением в него ложных сведений, искажающих фактические намерения лиц создавать семьи». За эти действия женщина получила денежное вознаграждение.

Расследование дел в отношении других участников криминальной схемы сейчас находятся в завершающей стадии, скоро их также передадут в суд. Что касается фиктивных браков, то прокуратура инициировала их расторжение.

Фото: «Номер один»
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миграция уголовное дело

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