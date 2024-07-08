Происшествия 08.07.2024 в 09:48

Житель Улан-Удэ получил 10 лет строгача за «закладки»

Горожанин полгода распространял зелье в столице Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 10 лет строгача за «закладки»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего горожанина, обвиняемого в 17 эпизодах распространения наркотиков в составе организованной группы.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в интернете мужчина познакомился с наркодельцами, занимающимися продажей «синтетики» бесконтактным способом. Желая заработать, мужчина присоединился к преступной группе.

«С августа 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый забирал запрещенные вещества из определенных мест, расфасовывал их в небольшие свертки и оставлял в тайниках для потребителей. То есть выполнял роль «закладчика». После этого через интернет он сообщал оператору координаты для дальнейшего сбыта наркотиков. Мужчину задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий», - рассказали в прокуратуре.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Он получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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