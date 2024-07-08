На озере Гусиное в Бурятии утонул 39-летний мужчина

В Селенгинском районе на озере Гусиное в местности «Баин-Зурхе» утонул мужчина 1985 года рождения.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в запрещенном месте. Там были установлены запрещающие знаки. Очевидцами было поднято тело и передано сотрудникам МВД, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Спасатели напоминают жителям Бурятии, что при купании необходимо соблюдать правила безопасности купания на воде:

- не игнорировать знаки «Купание запрещено»;

- не купаться в необорудованных местах;

- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- соблюдать правила безопасности и помнить, что вода ошибок не прощает.

Фото: Номер один