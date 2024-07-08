Происшествия 08.07.2024 в 10:07
На озере Гусиное в Бурятии утонул 39-летний мужчина
Он купался в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте
В Селенгинском районе на озере Гусиное в местности «Баин-Зурхе» утонул мужчина 1985 года рождения.
- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в запрещенном месте. Там были установлены запрещающие знаки. Очевидцами было поднято тело и передано сотрудникам МВД, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Спасатели напоминают жителям Бурятии, что при купании необходимо соблюдать правила безопасности купания на воде:
- не игнорировать знаки «Купание запрещено»;
- не купаться в необорудованных местах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- соблюдать правила безопасности и помнить, что вода ошибок не прощает.
Фото: Номер один