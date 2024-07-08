Происшествия 08.07.2024 в 10:19

В Бурятии беременная пассажирка мотоцикла попала в больницу после аварии

Ехавший по улице байкер врезался в грузовик
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии беременная пассажирка мотоцикла попала в больницу после аварии
ДТП произошло в воскресенье вечером в поселке Тимлюй. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Партизанской 18-летний водитель мотоцикла «Чита Джаз», не имеющий прав, не учел боковой интервал и врезался в стоящий микрогрузовик. В результате аварии 19-летняя беременная пассажирка мотоцикла получила травмы, её госпитализировали.

Еще одна авария с участием мототранспорта случилась в субботу ночью в Тарбагатайском районе. Там 15-летний водитель мопеда «Прогаси Палма», не имеющий прав, ехал со стороны Вознесеновки в Улан-Удэ. При обгоне подросток не справился с управлением и врезался в автомобиль «Тойота Виш». Школьника с травмами отвезли в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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