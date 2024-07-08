В Бурятии при попытке перейти реку течение унесло женщину

Очередное происшествие на воде произошло сегодня в Закаменском районе. Как сообщили в МЧС Бурятии утром при переходе реки Джида в местности «Хужирский брод» течение унесло 35-летнюю женщину. На ее поиски вышли спасатели, полицейские и местные жители.







К настоящему времени тело женщины уже найдено.

