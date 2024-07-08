Происшествия 08.07.2024 в 11:31

В Бурятии при попытке перейти реку течение унесло женщину

Её тело уже найдено
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии при попытке перейти реку течение унесло женщину
Фото: архив "Номер один"
Очередное происшествие на воде произошло сегодня в Закаменском районе. Как сообщили в МЧС Бурятии утром при переходе реки Джида в местности «Хужирский брод» течение унесло 35-летнюю женщину. На ее поиски вышли спасатели, полицейские и местные жители.

К настоящему времени тело женщины уже найдено.

Напомним, последнее время на водоемах Бурятии практически ежедневно тонут люди. Так 7 июля на озере Гусиное утонул 39-летний мужчина. А днем ранее в Улан-Удэ на реке утонула женщина.

Фото: МЧС Бурятии
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