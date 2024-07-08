В Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на «абсолютовские» бананы

Вчера вечером в Улан-Удэ росгвардейцы получили вызов из торгового центра «Абсолют» в Октябрьском районе. Прибывшей группе задержания работники магазина сообщили, что один из покупателей портит продукты и отказывается оплачивать их.Как выяснилось, нетрезвый посетитель брал из фруктовой секции бананы, съедал каждый до половины и принимался за следующий. Перепортив таким образом около 15 фруктов, мужчина отказался платить за съеденное. Свои действия он не смог объяснить из-за сильного алкогольного опьянения.«Правоохранители задержали мужчину и доставили его в полицию для принятия правового решения. В отношении 41-летнего ранее судимого горожанина составлен административный протокол за умышленное уничтожение чужого имущества. Мужчине предстоит выплатить административный штраф и возместить стоимость испорченных фруктов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии