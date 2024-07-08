Происшествия 08.07.2024 в 12:06

В Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на «абсолютовские» бананы

Прямо в магазине они принялся поедать фрукты, но платить за них отказался
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на «абсолютовские» бананы
Вчера вечером в Улан-Удэ росгвардейцы получили вызов из торгового центра «Абсолют» в Октябрьском районе. Прибывшей группе задержания работники магазина сообщили, что один из покупателей портит продукты и отказывается оплачивать их.

Как выяснилось, нетрезвый посетитель брал из фруктовой секции бананы, съедал каждый до половины и принимался за следующий. Перепортив таким образом около 15 фруктов, мужчина отказался платить за съеденное. Свои действия он не смог объяснить из-за сильного алкогольного опьянения.

«Правоохранители задержали мужчину и доставили его в полицию для принятия правового решения. В отношении 41-летнего ранее судимого горожанина составлен административный протокол за умышленное уничтожение чужого имущества. Мужчине предстоит выплатить административный штраф и возместить стоимость испорченных фруктов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
хулиганство

Все новости

В Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на «абсолютовские» бананы
08.07.2024 в 12:06
Жителей Бурятии научать писать гранты по туризму
08.07.2024 в 11:50
В Улан-Удэ показывают уникальные, первые в мире фотографии Тибета
08.07.2024 в 11:45
В Бурятии при попытке перейти реку течение унесло женщину
08.07.2024 в 11:31
В Улан-Удэ пытаются потушить конфликт в детской школе искусств
08.07.2024 в 11:11
В Улан-Удэ заработал еще один ТОС
08.07.2024 в 11:03
Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к зиме
08.07.2024 в 10:48
11 стран подтвердили участие во II Международном буддийском форуме в Бурятии
08.07.2024 в 10:35
В Улан-Удэ ливень потушил Вечный огонь
08.07.2024 в 10:27
В Бурятии беременная пассажирка мотоцикла попала в больницу после аварии
08.07.2024 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июля

Читайте также
В Бурятии при попытке перейти реку течение унесло женщину
Её тело уже найдено
08.07.2024 в 11:31
В Бурятии беременная пассажирка мотоцикла попала в больницу после аварии
Ехавший по улице байкер врезался в грузовик
08.07.2024 в 10:19
Пожилой водитель перевернулся в Бурятии
В аварии пострадали женщина и ребенок
08.07.2024 в 10:09
На озере Гусиное в Бурятии утонул 39-летний мужчина
Он купался в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте
08.07.2024 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru