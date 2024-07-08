Происшествия 08.07.2024 в 12:20

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже

Угрожая ножом, злоумышленники отобрали у горожан телефоны
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже
Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину, подозреваемого в грабеже с применением насилия.

Как сообщили в МВД Бурятии, преступление произошло в Улан-Удэ в районе остановки «ТСК» поздним вечером в конце декабря 2023 года. Трое злоумышленников на автомобиле подъехали к машине, где сидели двое горожан и, обвиняя их под надуманным предлогом, стали требовать отдать деньги и телефоны. При этом незнакомцы угрожали свои жертвам ножом и нанесли им побои. Завладев имуществом граждан, мужчины скрылись.

«В настоящее время один из них задержан и заключен под стражу. Установлены личности других соучастников преступления. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении гражданина на фото (в настоящее время он скрывается от правоохранительных органов), просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (9021) 65-86-78, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112)», - обратились к гражданам в МВД Бурятии.
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