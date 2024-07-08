Происшествия 08.07.2024 в 12:43

В Бурятии пенсионерка потеряла почти 2 миллиона на «инвестициях»

Женщина хотела заработать на торговле акциями транснациональной энергокомпании
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионерка потеряла почти 2 миллиона на «инвестициях»
Вечером 5 июля в полицию Тункинского района поступило заявление от 67-летней местной жительницы. Женщина попала на уловки мошенников, обещавших ей высокую прибыль от инвестирования. В течение месяца она находилась с ними на связи, выполняла все требования по переводу денег на инвестиционный счет и в итоге лишилась около 1,8 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, пенсионерка откликнулась на рекламу в интернете, обещавшую «достойный» заработок от инвестирования в «акции крупной российской транснациональной энергетической компании», более 50% которой принадлежит государству.

Сначала на связь с сельчанкой вышел «финансовый специалист», затем – «аналитик», которые проконсультировали её по алгоритму заработка. Для «открытия инвестиционного счёта и приобретения акций» пожилая женщина съездила в Слюдянку, где оформила банковскую карту и по указанным реквизитам перевела 20,5 тысяч рублей. Услышав от «аналитика», что акции приобретены и уже происходит начисление процентов, она вложила ещё 20 тысяч рублей.

Информация интернет-преступников об увеличивающихся суммах получаемого дохода вдохновила женщину на внесение средств в более крупных размерах. По предложению «консультанта» она в банке в Слюдянке оформила автокредит на 1 млн 250 тысяч рублей, а полученные деньги перечислила лже-брокеру.

Затем, по легенде, для оплаты «биржевого налога» сельчанка заняла 200 тысяч рублей у соседки и вместе со своими сбережениями внесла на счет. В ход пошли и средства с имеющихся кредитных карт – всего 233 тысячи рублей.

Только спустя время пенсионерка стала понимать, что её обманули. Она просила вернуть ей деньги, но «аналитик» настаивала: скоро женщина получит прибыль в размере 4,7 миллионов рублей, рассчитается за кредиты и с ней - за проведенную работу. Однако этих денег потерпевшая так и не увидела. Общий ущерб составил около 1,8 миллионов рублей.

Как отметили в МВД Бурятии, пенсионерка знала о мошенничествах – из СМИ, тематических листовок в магазинах поселка, а также от родственников. Однако это не спасло её от аферистов.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии пожар повредил сельский магазин
08.07.2024 в 13:49
В Бурятию привезли еще несколько снегоболотоходов и аэролодку
08.07.2024 в 13:37
10 августа полностью ограничат движение на трассе в сторону Баргузинского района
08.07.2024 в 13:26
В Улан-Удэ оценят уровень доступности центра города для маломобильных
08.07.2024 в 13:04
В Бурятии спортсмены и любители пробегут Марафон «Чистый Байкал»
08.07.2024 в 12:49
В Бурятии пенсионерка потеряла почти 2 миллиона на «инвестициях»
08.07.2024 в 12:43
Жители Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе видеороликов
08.07.2024 в 12:27
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже
08.07.2024 в 12:20
В Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на «абсолютовские» бананы
08.07.2024 в 12:06
Жителей Бурятии научать писать гранты по туризму
08.07.2024 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июля

Читайте также
В Бурятии пожар повредил сельский магазин
В момент возгорания он был закрыт
08.07.2024 в 13:49
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже
Угрожая ножом, злоумышленники отобрали у горожан телефоны
08.07.2024 в 12:20
В Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на «абсолютовские» бананы
Прямо в магазине он принялся поедать фрукты, но платить за них отказался
08.07.2024 в 12:06
В Бурятии при попытке перейти реку течение унесло женщину
Её тело уже найдено
08.07.2024 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru