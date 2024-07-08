В Бурятии пенсионерка потеряла почти 2 миллиона на «инвестициях»

Вечером 5 июля в полицию Тункинского района поступило заявление от 67-летней местной жительницы. Женщина попала на уловки мошенников, обещавших ей высокую прибыль от инвестирования. В течение месяца она находилась с ними на связи, выполняла все требования по переводу денег на инвестиционный счет и в итоге лишилась около 1,8 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, пенсионерка откликнулась на рекламу в интернете, обещавшую «достойный» заработок от инвестирования в «акции крупной российской транснациональной энергетической компании», более 50% которой принадлежит государству.Сначала на связь с сельчанкой вышел «финансовый специалист», затем – «аналитик», которые проконсультировали её по алгоритму заработка. Для «открытия инвестиционного счёта и приобретения акций» пожилая женщина съездила в Слюдянку, где оформила банковскую карту и по указанным реквизитам перевела 20,5 тысяч рублей. Услышав от «аналитика», что акции приобретены и уже происходит начисление процентов, она вложила ещё 20 тысяч рублей.Информация интернет-преступников об увеличивающихся суммах получаемого дохода вдохновила женщину на внесение средств в более крупных размерах. По предложению «консультанта» она в банке в Слюдянке оформила автокредит на 1 млн 250 тысяч рублей, а полученные деньги перечислила лже-брокеру.Затем, по легенде, для оплаты «биржевого налога» сельчанка заняла 200 тысяч рублей у соседки и вместе со своими сбережениями внесла на счет. В ход пошли и средства с имеющихся кредитных карт – всего 233 тысячи рублей.Только спустя время пенсионерка стала понимать, что её обманули. Она просила вернуть ей деньги, но «аналитик» настаивала: скоро женщина получит прибыль в размере 4,7 миллионов рублей, рассчитается за кредиты и с ней - за проведенную работу. Однако этих денег потерпевшая так и не увидела. Общий ущерб составил около 1,8 миллионов рублей.Как отметили в МВД Бурятии, пенсионерка знала о мошенничествах – из СМИ, тематических листовок в магазинах поселка, а также от родственников. Однако это не спасло её от аферистов.Фото: «Номер один»