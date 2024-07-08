В Бурятии пожар повредил сельский магазин

7 июля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании магазина «Радуга» в селе Хоринск. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены стены и потолок внутри магазина. Возгорание потушили за 47 минут на общей площади 40 кв.м. Пострадавших нет: на момент возникновения пожара магазин был закрыт», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС