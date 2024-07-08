Происшествия 08.07.2024 в 13:49

В Бурятии пожар повредил сельский магазин

В момент возгорания он был закрыт
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар повредил сельский магазин
7 июля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании магазина «Радуга» в селе Хоринск. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены стены и потолок внутри магазина. Возгорание потушили за 47 минут на общей площади 40 кв.м. Пострадавших нет: на момент возникновения пожара магазин был закрыт», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

 По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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