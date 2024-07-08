Происшествия 08.07.2024 в 17:30
В Бурятии обнаружили массу нарушений в кафе, где отравились десятки человек
Сейчас работа заведения приостановлена, материалы проверки направили в суд
Текст: Андрей Константинов
В кафе Гусиннозерска, едой из которого отравились более 70 человек, нашли множество грубых нарушений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора Бурятии.
«В ходе обследования предприятия общественного питания выявлены многочисленные и грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В их числе нарушение поточности технологических процессов; отсутствие необходимых условий для мытья посуды, соблюдения правил личной гигиены сотрудниками; не соблюдение технологии приготовления блюд, условия хранения сырья и готовых блюд; прием продукции, полуфабрикатов и продовольственного сырья без маркировки и товаросопроводительных документов», - цитирует ведомство вайбер-чат «Селенга- инфо.24/7».
Кроме того, персонал кафе работал без спецодежды, его помещения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушался дезинфекционный режим. У сотрудников предприятия отсутствовали сведения о прохождении медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Сейчас работа кафе приостановлена, материалы проверки направили в суд.
Напомним, 5 июля в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы потянулся поток пациентов с жалобами на отравление. Как выяснилось, все они употребляли еду из одного и того же кафе в Гусиноозерске. Всего сообщалось о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети.
По факту массового отравления Роспотребнадзор и прокуратура начали проверки, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Отметим, что после сообщений о массовом отравлении местные жители заметили, как из кафе второпях вывезли оборудование, а на его странице в соцсети появилось объявление, что заведение закрыто на ремонт.
Фото: «Номер один»
«В ходе обследования предприятия общественного питания выявлены многочисленные и грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В их числе нарушение поточности технологических процессов; отсутствие необходимых условий для мытья посуды, соблюдения правил личной гигиены сотрудниками; не соблюдение технологии приготовления блюд, условия хранения сырья и готовых блюд; прием продукции, полуфабрикатов и продовольственного сырья без маркировки и товаросопроводительных документов», - цитирует ведомство вайбер-чат «Селенга- инфо.24/7».
Кроме того, персонал кафе работал без спецодежды, его помещения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушался дезинфекционный режим. У сотрудников предприятия отсутствовали сведения о прохождении медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Сейчас работа кафе приостановлена, материалы проверки направили в суд.
Напомним, 5 июля в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы потянулся поток пациентов с жалобами на отравление. Как выяснилось, все они употребляли еду из одного и того же кафе в Гусиноозерске. Всего сообщалось о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети.
По факту массового отравления Роспотребнадзор и прокуратура начали проверки, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Отметим, что после сообщений о массовом отравлении местные жители заметили, как из кафе второпях вывезли оборудование, а на его странице в соцсети появилось объявление, что заведение закрыто на ремонт.
Фото: «Номер один»
Тегиотравление