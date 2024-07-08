Происшествия 08.07.2024 в 17:41

В Тункинском районе чуть не сгорело здание почты

Пожар произошел из-за короткого замыкания розетки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском районе чуть не сгорело здание почты

7 июля на пульт пожарной части поступило сообщение о сильном задымлении в здании «Почта России», расположенном в селе Кырен Тункинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. 

- Пожарные прибыли к месту вызова в течение одной минуты, внутри здания наблюдалось плотное задымление. В результате пожара обгорели стены на общей площади 4 кв.м. Пострадавших нет: на момент возгорания почта не работала. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание розетки, - пояснили пожарные.

- Почтовое отделение продолжает в штатном режиме обслуживать клиентов, т.к. возгорание случилось в служебном помещении. Отдельно отметим, что пенсии, социальные выплаты и корреспонденцию почтальоны, как и прежде, доставляют клиентам на дом по привычному графику, - прокомментировали в АО «Почта России».

В республиканском агентстве ГО и ЧС напомнили о необходимости соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

- не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов;

- своевременно проверяйте состояние электрических проводов.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

 

Фото: Номер один

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