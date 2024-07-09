Происшествия 09.07.2024 в 09:27
В Бурятии подросток нашел боевую гранату
К счастью, трагедии удалось избежать
Текст: Андрей Константинов
В селе Большое Колесово Кабанского района подросток, играя у себя во дворе, обнаружил на крыше сарая гранату. К счастью, мальчик не стал баловаться с находкой, а сообщил о ней матери. Женщина сразу вызвала полицию.
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В настоящее время правоохранители выясняют, откуда взялась граната и как она оказалась на крыше сарая.
Фото: Росгвардия Бурятии
«На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования ОМОНа. В ходе обследования взрывотехники установили, что находка является противопехотной осколочной ручной гранатой со следами коррозии. Боевую гранату вывезли в безопасное место и уничтожили», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
В настоящее время правоохранители выясняют, откуда взялась граната и как она оказалась на крыше сарая.
Фото: Росгвардия Бурятии
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