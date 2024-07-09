В Бурятии подросток нашел боевую гранату

«На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования ОМОНа. В ходе обследования взрывотехники установили, что находка является противопехотной осколочной ручной гранатой со следами коррозии. Боевую гранату вывезли в безопасное место и уничтожили», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





В селе Большое Колесово Кабанского района подросток, играя у себя во дворе, обнаружил на крыше сарая гранату. К счастью, мальчик не стал баловаться с находкой, а сообщил о ней матери. Женщина сразу вызвала полицию.В настоящее время правоохранители выясняют, откуда взялась граната и как она оказалась на крыше сарая.Фото: Росгвардия Бурятии