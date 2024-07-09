Происшествия 09.07.2024 в 09:39

В пригороде Улан-Удэ 19-летняя девушка на «Лексусе» устроила ДТП

После аварии трех детей увезли в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В пригороде Улан-Удэ 19-летняя девушка на «Лексусе» устроила ДТП
ДТП произошло вечером 8 июля в Нур-Селении. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летняя девушка на автомобиле «Лексус 570» допустила выезд на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Спасио» под управлением 32-летней женщины без прав. В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров «Спасио» получили травмы. Их доставили в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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