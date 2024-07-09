В пригороде Улан-Удэ 19-летняя девушка на «Лексусе» устроила ДТП

ДТП произошло вечером 8 июля в Нур-Селении. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летняя девушка на автомобиле «Лексус 570» допустила выезд на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Спасио» под управлением 32-летней женщины без прав. В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров «Спасио» получили травмы. Их доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии