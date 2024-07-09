Происшествия 09.07.2024 в 11:00
В Улан-Удэ директора цеха авиазавода будут судить за смерть рабочего под прессом
Руководство предприятия пыталось свалить вину за трагедию на самого погибшего
Текст: Андрей Константинов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении директора цеха и мастера участка АО «Улан-Удэнский авиазавод». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время дело направленно в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в следственном ведомстве, в одном из цехов предприятия на протяжении длительного времени работал неисправный штамповочный пресс. Несмотря на это, директор цеха и мастер участка, отвечающие за безопасные условия труда на производстве, допускали к работе на нём сотрудников предприятия. 30 апреля 2022 года в ходе работы с пресса сорвался молот, в результате 36-летний кузнец-штамповщик получил смертельную травму головы. Она была настолько ужасна, что мужчину хоронили в закрытом гробу.
Напомним, об этой трагедии «Номер один» подробно сообщал еще в конце 2022 года. Тогда в нашу редакцию обратилась супруга погибшего рабочего, которая также трудилась на авиазаводе. Женщина рассказала, что руководство завода пыталось свалить вину за случившееся на ее покойного мужа. Между тем другие работники авиазавода рассказали, что пресс, под которым погиб мужчина, находился в ужасном состоянии.
Фото: из архива семьи погибшего
Как сообщили в следственном ведомстве, в одном из цехов предприятия на протяжении длительного времени работал неисправный штамповочный пресс. Несмотря на это, директор цеха и мастер участка, отвечающие за безопасные условия труда на производстве, допускали к работе на нём сотрудников предприятия. 30 апреля 2022 года в ходе работы с пресса сорвался молот, в результате 36-летний кузнец-штамповщик получил смертельную травму головы. Она была настолько ужасна, что мужчину хоронили в закрытом гробу.
Напомним, об этой трагедии «Номер один» подробно сообщал еще в конце 2022 года. Тогда в нашу редакцию обратилась супруга погибшего рабочего, которая также трудилась на авиазаводе. Женщина рассказала, что руководство завода пыталось свалить вину за случившееся на ее покойного мужа. Между тем другие работники авиазавода рассказали, что пресс, под которым погиб мужчина, находился в ужасном состоянии.
Фото: из архива семьи погибшего