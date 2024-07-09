В Улан-Удэ похитителя дорогих колонок нашли по отпечаткам пальцев

2 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже двух дорогостоящих музыкальных колонок из магазина цифровой и бытовой техники. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.«Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и кражу 32-летний горожанин. Мужчина с прилавка взял товар, вынул колонки из коробок и, спрятав их под футболку, беспрепятственно покинул торговую точку. Колонку подороже он оставил себе – она изъята, а подешевле – сбыл в скупку», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, раскрытию преступления и установлению личности злоумышленника способствовали его отпечатков пальцев. Их на месте происшествия обнаружил эксперт-криминалист.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что сейчас подозреваемый также привлекается к уголовной ответственности за хищение денег с банковского счета. Мужчина нигде не работает.Фото: «Номер один»