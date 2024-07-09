Улан-удэнец едва не потерял почти миллион при попытке купить авто в Якутске

8 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний горожанин.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина на сервисе по грузоперевозкам разместил объявление о поиске автовоза, чтобы перевезти минивэн, который он планировал приобрести, из Якутска в Улан-Удэ. Самостоятельно выехать в Якутск для покупки и транспортировки автомобиля горожанин не мог.Позднее улан-удэнцу позвонил неизвестный, который представился перевозчиком и сообщил, что может оказать данную услугу. Горожанин передал ему контакты продавца иномарки.После с мужчиной связался уже, якобы, владелец минивэна, отметивший, что он звонит со своего второго номера. Поверив ему, горожанин рассказал, что нашел автовоз для транспортировки машины в Улан-Удэ и перенаправит перевозчика на продавца.В этот же день лже-продавец проинформировал, что передает автомобиль перевозчику, но необходимо внести оплату в сумме 840 тысяч рублей. Улан-удэнец на выдвинутые условия согласился и перевёл личные накопления. Однако ответа о поступлении денег не получил, равно как и не смог дозвониться до псевдо-хозяина иномарки. Тогда в вызовах мужчина нашел первый абонентский номер продавца авто и позвонил на него. Гражданин на том конце провода сообщил, что с ним никто не связывался, и второй контакт ему не знаком. Тогда улан-удэнец понял, что его обманули.Мужчина немедленно побежал в полицию. Правоохранители вышли на службу безопасности банка. От них они получили ответ, что средства заблокированы на счете получателя: сработала программа выявления и предотвращения мошеннических транзакций. Таким образом, горожанину удалось сохранить крупную сумму.Полицейские предупреждают жителей республики об опасности IT-мошенничеств и призывают к бдительности.«С осторожностью относитесь к совершению покупок, а также получению услуг в соцсетях или интернет-магазинах, используйте только проверенные площадки. При покупке или продаже товара, получении услуги на сайтах объявлений прибегайте к возможности безопасной сделки в самом сервисе. И в целом, принимайте максимум мер для обеспечения финансовой безопасности при совершении сделок», - призывают в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»