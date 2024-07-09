Происшествия 09.07.2024 в 16:12

В Улан-Удэ потушили пожар в здании старого аэропорта

Причина возгорания сейчас устанавливается
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в здании старого аэропорта
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании в здании старого аэропорта в Улан-Удэ

«К приезду первых подразделений огнеборцев наблюдалось загорание в отдельно стоящем здании на территории старого аэропорта. До прибытия пожарных администрация провела эвакуацию граждан. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

В настоящий момент возгорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. В борьбе с огнем помимо сил МЧС участвовала пожарная команда аэропорта.

Фото: МЧС Бурятии
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