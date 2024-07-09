В Улан-Удэ потушили пожар в здании старого аэропорта

Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании в здании старого аэропорта в Улан-Удэ«К приезду первых подразделений огнеборцев наблюдалось загорание в отдельно стоящем здании на территории старого аэропорта. До прибытия пожарных администрация провела эвакуацию граждан. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.В настоящий момент возгорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. В борьбе с огнем помимо сил МЧС участвовала пожарная команда аэропорта.Фото: МЧС Бурятии