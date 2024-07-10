В Бурятии тушат 66 лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Бурятии продолжает оставаться сложной. За прошедшие сутки в республике обнаружили 18 новых возгораний - в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Причина их возникновения стали сухие грозы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На утро 11 июля продолжаются работы по тушению 66 лесных пожаров Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Ликвидировано 6 возгораний - в Баунтовском, Кижингинском, Кяхтинском и Муйском районах. На тушении работает 535 человек из числа лесной охраны, сотрудников авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 90 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛхе.Общая площадь, пройденная огнем, превысила 18 тысяч гектаров.Фото: РАЛХ