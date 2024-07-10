Происшествия 10.07.2024 в 09:46

В Бурятии тушат 66 лесных пожаров

За сутки в лесах обнаружили 18 новых возгораний
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат 66 лесных пожаров
Ситуация с лесными пожарами в Бурятии продолжает оставаться сложной. За прошедшие сутки в республике обнаружили 18 новых возгораний - в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Причина их возникновения стали сухие грозы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«На утро 11 июля продолжаются работы по тушению 66 лесных пожаров Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Ликвидировано 6 возгораний - в Баунтовском, Кижингинском, Кяхтинском и Муйском районах. На тушении работает 535 человек из числа лесной охраны, сотрудников авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 90 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛхе.

Общая площадь, пройденная огнем, превысила 18 тысяч гектаров.

Фото: РАЛХ
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с 9 по 15 июля

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