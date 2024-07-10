Происшествия 10.07.2024 в 10:32
В мэрии Улан-Удэ сообщили об увольнении скомпрометировавшего себя вожатого
Чиновники заявили, что он «неудачно пошутил»
Текст: Андрей Константинов
Комитет по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ прокомментировал ситуацию в детском лагере «Зорька», который сейчас проверяют Следственный комитет и прокуратура. Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в лагере «Зорька» несмотря на жару детям разрешали мыться лишь раз в неделю. Кроме того, один из вожатых лагеря якобы делал старшим девочкам непристойные предложения. Также со слов родителей, у этого вожатого заподозрили туберкулез.
«В ходе проверки установлено, что дети могут принимать душ ежедневно, два раза в неделю работает баня. В лагере работают 4 душевых комплекса, установлены водонагреватели. На территории также есть ногомойки с горячей водой в круглосуточном доступе», - рассказали в Комитете по физкультуре и спорту.
Что касается вожатого, то, по словам представителей комитета, молодой человек был принят на работу 24 июня с испытательным сроком.
«На одном из мероприятий в лагере по названием «Бизнес день» дети зарабатывали «зоринки». В ходе игры вожатый позволил себе неуместно пошутить с ребятами-подростками. Ребенок старшего отряда сообщил об этом родителям, они в свою очередь воспитателям. Сразу же был проведен опрос среди детей, с педагогическим коллективом - профилактическая беседа. В итоге вожатый уволился по собственному желанию. На тот момент каких-либо жалоб на здоровье у не было», - заверили в Комитете по физкультуре и спорту.
Там отметили, что уже дома вожатый обратился в больницу.
«Сейчас после обследования он проходит лечение в стационаре. Все дети осмотрены, находятся под наблюдением медицинских работников», говорят в комитете.
Однако прямого ответа на вопрос, болеет ли он туберкулезом, городские власти не дали, заявив, что такой информацией они не располагают.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В ходе проверки установлено, что дети могут принимать душ ежедневно, два раза в неделю работает баня. В лагере работают 4 душевых комплекса, установлены водонагреватели. На территории также есть ногомойки с горячей водой в круглосуточном доступе», - рассказали в Комитете по физкультуре и спорту.
Что касается вожатого, то, по словам представителей комитета, молодой человек был принят на работу 24 июня с испытательным сроком.
«На одном из мероприятий в лагере по названием «Бизнес день» дети зарабатывали «зоринки». В ходе игры вожатый позволил себе неуместно пошутить с ребятами-подростками. Ребенок старшего отряда сообщил об этом родителям, они в свою очередь воспитателям. Сразу же был проведен опрос среди детей, с педагогическим коллективом - профилактическая беседа. В итоге вожатый уволился по собственному желанию. На тот момент каких-либо жалоб на здоровье у не было», - заверили в Комитете по физкультуре и спорту.
Там отметили, что уже дома вожатый обратился в больницу.
«Сейчас после обследования он проходит лечение в стационаре. Все дети осмотрены, находятся под наблюдением медицинских работников», говорят в комитете.
Однако прямого ответа на вопрос, болеет ли он туберкулезом, городские власти не дали, заявив, что такой информацией они не располагают.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегидетский лагерь