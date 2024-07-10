Происшествия 10.07.2024 в 10:45

В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера

От полученных травм 82-летний мужчина умер в больнице
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера
ДТП произошло ночью в Нижнеангарске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», не имеющий прав, во дворе многоквартирного дома на ул. Брусничной наехал на 82-летнего пешехода. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.


Еще одно ДТП с пешеходом случилось в Селенгинском районе. Там 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Хариер» на объездной дороге в 2 км от села Сутой сбила 47-летнего мужчину. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и женщина-водитель, и пострадавший мужчина были пьяны.

Фото: ГИБДД Бурятии
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