Происшествия 10.07.2024 в 10:45
В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера
От полученных травм 82-летний мужчина умер в больнице
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло ночью в Нижнеангарске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», не имеющий прав, во дворе многоквартирного дома на ул. Брусничной наехал на 82-летнего пешехода. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.
Еще одно ДТП с пешеходом случилось в Селенгинском районе. Там 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Хариер» на объездной дороге в 2 км от села Сутой сбила 47-летнего мужчину. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и женщина-водитель, и пострадавший мужчина были пьяны.
Фото: ГИБДД Бурятии
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