В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера

ДТП произошло ночью в Нижнеангарске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», не имеющий прав, во дворе многоквартирного дома на ул. Брусничной наехал на 82-летнего пешехода. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.





Еще одно ДТП с пешеходом случилось в Селенгинском районе. Там 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Хариер» на объездной дороге в 2 км от села Сутой сбила 47-летнего мужчину. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и женщина-водитель, и пострадавший мужчина были пьяны.Фото: ГИБДД Бурятии