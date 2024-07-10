Бурятский предприниматель развел инвесторов на круглую сумму

Судебные приставы обязали предпринимателя выплатить долг в размере 2,4 миллиона рублей. Эти деньги мужчина получил от своих инвесторов на открытие филиала школы бизнеса для детей.

Как было выяснено в ходе судебных заседаний, предприниматель обязался открыть новый филиал школы и ежеквартально выплачивать инвесторам процент от чистой прибыли. Однако открытие филиала так и осталось только на бумаге.

Условия по договору предприниматель не выполнил, деньги инвесторам не вернул. В дело вмешались судебные приставы.

- В соответствии с исполнительными листами, поступившими в службу судебных приставов для принудительного взыскания, должник должен был выплатить трём взыскателям 1,5 млн. рублей, 490 тыс. рублей и 440 тыс. рублей соответственно. Задолженность была полностью погашена после применения мер принудительного исполнения, - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

У должника обнаружили автомобиль марки Mercedes-Benz, в отношении которого был вынесен запрет на регистрационные действия. Затем были арестованы банковские счета предпринимателя, а он сам ограничен в праве выезда за пределы страны.

Кроме суммы основного долга за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов, с мужчины дополнительно взыскали исполнительский сбор на сумму свыше 173 тысяч рублей.

Фото: Номер один