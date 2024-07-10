Происшествия 10.07.2024 в 10:46

Бурятский предприниматель развел инвесторов на круглую сумму

Он собрал деньги на открытие бизнес-школы, но так и не открыл ее
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский предприниматель развел инвесторов на круглую сумму

Судебные приставы обязали предпринимателя выплатить долг в размере 2,4 миллиона рублей. Эти деньги мужчина получил от своих инвесторов на открытие филиала школы бизнеса для детей.

Как было выяснено в ходе судебных заседаний, предприниматель обязался открыть новый филиал школы и ежеквартально выплачивать инвесторам процент от чистой прибыли. Однако открытие филиала так и осталось только на бумаге.

Условия по договору предприниматель не выполнил, деньги инвесторам не вернул. В дело вмешались судебные приставы.

- В соответствии с исполнительными листами, поступившими в службу судебных приставов для принудительного взыскания, должник должен был выплатить трём взыскателям 1,5 млн. рублей, 490 тыс. рублей и 440 тыс. рублей соответственно. Задолженность была полностью погашена после применения мер принудительного исполнения, - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

У должника обнаружили автомобиль марки Mercedes-Benz, в отношении которого был вынесен запрет на регистрационные действия. Затем были арестованы банковские счета предпринимателя, а он сам ограничен в праве выезда за пределы страны.

Кроме суммы основного долга за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов, с мужчины дополнительно взыскали исполнительский сбор на сумму свыше 173 тысяч рублей.

   

Фото: Номер один

 

Теги
судебные приставы Бурятия

Все новости

Молодой военный из Бурятии скончался в госпитале после ранения
10.07.2024 в 11:36
Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь
10.07.2024 в 11:34
«Полез спасать друга»
10.07.2024 в 11:21
Семья из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»
10.07.2024 в 11:06
В Бурятии 12-летний мотоциклист протаранил встречный автомобиль
10.07.2024 в 11:02
Бурятский предприниматель развел инвесторов на круглую сумму
10.07.2024 в 10:46
В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера
10.07.2024 в 10:45
В мэрии Улан-Удэ сообщили об увольнении скомпрометировавшего себя вожатого
10.07.2024 в 10:32
Все четверо пострадавших в жутком ДТП в Бурятии были пьяны
10.07.2024 в 10:16
В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
10.07.2024 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
«Полез спасать друга»
В Новосибирске 13-летний школьник утонул, пытаясь спасти одноклассника
10.07.2024 в 11:21
В Бурятии 12-летний мотоциклист протаранил встречный автомобиль
Еще один байкер врезался в машину при обгоне
10.07.2024 в 11:02
В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера
От полученных травм 82-летний мужчина умер в больнице
10.07.2024 в 10:45
В мэрии Улан-Удэ сообщили об увольнении скомпрометировавшего себя вожатого
Чиновники заявили, что он «неудачно пошутил»
10.07.2024 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru