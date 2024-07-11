Происшествия 11.07.2024 в 10:05

В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур

В районах республики встречи с косолапыми стали уже ежедневными
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур
Из районов Бурятии не прекращает поступать информация о встречах местных жителей с медведями. Такие сообщения сейчас поступают практически ежедневно.

Так, сегодня ночью медведя заметили в СНТ «Байкал» в Северо-Байкальском районе. Как сообщает вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», там в одном из дворов он съел четырех куриц. Информацию о косолапом передали в Бурприроднадзор.

Ранее медведя встречали в Нижнеангарске – в районе АЗС и на ул. Комсомольская. Сообщение о животном местные жители передали в ЕДДС. В поселок приехали охотоведы, однако косолапого они уже не обнаружили.

Сегодня с утра из Баргузинского района поступило сообщение о медведице с медвежатами, которых заметили на мусорке у въезда в село Нестериха. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», животное кидалось на машины.

Позже поступили и другие сообщения.

«Вот только что 500 метров от заправки перешли дорогу два медведя, люди, будьте осторожны», - пишут сельчане.

Напомним, несколько дней назад в Северо-Байкальском районе от лап медведя погибла жительница Нижнеангарска, которая одна отправилась на рыбалку. После случившегося нападения охотники нашли и ликвидировали агрессивного хищника.

Фото: pixabay.com
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