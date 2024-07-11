Происшествия 11.07.2024 в 10:05
В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур
В районах республики встречи с косолапыми стали уже ежедневными
Текст: Андрей Константинов
Из районов Бурятии не прекращает поступать информация о встречах местных жителей с медведями. Такие сообщения сейчас поступают практически ежедневно.
Так, сегодня ночью медведя заметили в СНТ «Байкал» в Северо-Байкальском районе. Как сообщает вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», там в одном из дворов он съел четырех куриц. Информацию о косолапом передали в Бурприроднадзор.
Ранее медведя встречали в Нижнеангарске – в районе АЗС и на ул. Комсомольская. Сообщение о животном местные жители передали в ЕДДС. В поселок приехали охотоведы, однако косолапого они уже не обнаружили.
Сегодня с утра из Баргузинского района поступило сообщение о медведице с медвежатами, которых заметили на мусорке у въезда в село Нестериха. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», животное кидалось на машины.
Позже поступили и другие сообщения.
«Вот только что 500 метров от заправки перешли дорогу два медведя, люди, будьте осторожны», - пишут сельчане.
Напомним, несколько дней назад в Северо-Байкальском районе от лап медведя погибла жительница Нижнеангарска, которая одна отправилась на рыбалку. После случившегося нападения охотники нашли и ликвидировали агрессивного хищника.
Фото: pixabay.com
Так, сегодня ночью медведя заметили в СНТ «Байкал» в Северо-Байкальском районе. Как сообщает вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», там в одном из дворов он съел четырех куриц. Информацию о косолапом передали в Бурприроднадзор.
Ранее медведя встречали в Нижнеангарске – в районе АЗС и на ул. Комсомольская. Сообщение о животном местные жители передали в ЕДДС. В поселок приехали охотоведы, однако косолапого они уже не обнаружили.
Сегодня с утра из Баргузинского района поступило сообщение о медведице с медвежатами, которых заметили на мусорке у въезда в село Нестериха. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», животное кидалось на машины.
Позже поступили и другие сообщения.
«Вот только что 500 метров от заправки перешли дорогу два медведя, люди, будьте осторожны», - пишут сельчане.
Напомним, несколько дней назад в Северо-Байкальском районе от лап медведя погибла жительница Нижнеангарска, которая одна отправилась на рыбалку. После случившегося нападения охотники нашли и ликвидировали агрессивного хищника.
Фото: pixabay.com
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