Жительницу Улан-Удэ обвиняют в хищении денег, собранных на новогодние подарки

В Октябрьский райсуд Улан-Удэ передано уголовное дело в отношении 42-летней горожанки, обвиняемой в мошенничестве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце 2023 года женщина организовала среди родителей учащихся школ города сбор денег на подарки к новогоднему празднику. Получив средства, она распорядилась ими по своему усмотрению. Всего в деле фигурирует 36 потерпевших, а причиненный им ущерб составил более 661 тысячи рублей.Как отметили в прокуратуре, в случае обвинительного приговора женщине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: «Номер один»