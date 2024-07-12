Происшествия 12.07.2024 в 09:19
Жительницу Улан-Удэ обвиняют в хищении денег, собранных на новогодние подарки
В деле фигурируют 36 потерпевших
В Октябрьский райсуд Улан-Удэ передано уголовное дело в отношении 42-летней горожанки, обвиняемой в мошенничестве.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце 2023 года женщина организовала среди родителей учащихся школ города сбор денег на подарки к новогоднему празднику. Получив средства, она распорядилась ими по своему усмотрению. Всего в деле фигурирует 36 потерпевших, а причиненный им ущерб составил более 661 тысячи рублей.
Как отметили в прокуратуре, в случае обвинительного приговора женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце 2023 года женщина организовала среди родителей учащихся школ города сбор денег на подарки к новогоднему празднику. Получив средства, она распорядилась ими по своему усмотрению. Всего в деле фигурирует 36 потерпевших, а причиненный им ущерб составил более 661 тысячи рублей.
Как отметили в прокуратуре, в случае обвинительного приговора женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество