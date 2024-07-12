Происшествия 12.07.2024 в 09:19

Жительницу Улан-Удэ обвиняют в хищении денег, собранных на новогодние подарки

В деле фигурируют 36 потерпевших
A- A+
Жительницу Улан-Удэ обвиняют в хищении денег, собранных на новогодние подарки
В Октябрьский райсуд Улан-Удэ передано уголовное дело в отношении 42-летней горожанки, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце 2023 года женщина организовала среди родителей учащихся школ города сбор денег на подарки к новогоднему празднику. Получив средства, она распорядилась ими по своему усмотрению. Всего в деле фигурирует 36 потерпевших, а причиненный им ущерб составил более 661 тысячи рублей.

Как отметили в прокуратуре, в случае обвинительного приговора женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Жительницу Улан-Удэ обвиняют в хищении денег, собранных на новогодние подарки
12.07.2024 в 09:19
Изменение даты получения пенсии
12.07.2024 в 09:00
Мошенники придумали изощренную схему, чтобы завладеть деньгами улан-удэнцев
12.07.2024 в 06:00
В селе Посольское отметят еще один рыбный праздник
11.07.2024 в 18:06
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
11.07.2024 в 17:45
В Бурятии выберут лучшие детские рисунки ко Дню строителя
11.07.2024 в 17:36
Жители Бурятии жалуются на мусор на пляжах и коров, гуляющих по Байкалу
11.07.2024 в 17:33
Жители Соснового Бора в Улан-Удэ оценили новую многофункциональную площадку
11.07.2024 в 17:16
Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек
11.07.2024 в 17:06
Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги
11.07.2024 в 16:50
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
После убийства женщина скрылась, но её удалось задержать
11.07.2024 в 17:45
Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек
Укусы зафиксированы во всех районах и столице республики
11.07.2024 в 17:06
Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги
Доехав до Кабанского района, злоумышленник бросил машину из-за поломки
11.07.2024 в 16:50
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
В результате люди сами остаются без денег и с огромными долгами
11.07.2024 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru