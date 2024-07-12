В Бурятии потушили 20 лесных пожаров
За прошедшие сутки в республике обнаружено 11 возгораний, в Иволгинском, Курумканском и Муйском районах. Причиной возникновения всех пожаров стала сухая гроза, сообщили в РАЛХе.
На утро 12 июля продолжаются работы по тушению 61 лесного пожара, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.
Потушено 20 лесных пожаров, в Баргузинском, Иволгинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах.
На тушении работает 734 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано в тушении 135 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 17 435,01 га. В Бурятии действует режим ЧС регионального значения.
Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.
Фото: РАЛХ