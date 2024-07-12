В Бурятии потушили 20 лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено 11 возгораний, в Иволгинском, Курумканском и Муйском районах. Причиной возникновения всех пожаров стала сухая гроза, сообщили в РАЛХе.

На утро 12 июля продолжаются работы по тушению 61 лесного пожара, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

Потушено 20 лесных пожаров, в Баргузинском, Иволгинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах.

На тушении работает 734 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано в тушении 135 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 17 435,01 га. В Бурятии действует режим ЧС регионального значения.

Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ