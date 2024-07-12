В Мухоршибирском районе из-за короткого замыкания обгорел жилой дом

Вечером, 11 июля, на пульт пожарной части поступило сообщение, что в селе Шаралдай Мухоршибирского района, по улице Большая горит крыша дома. К месту вызова был направлен пожарные 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда села Шаралдай.

Первыми на место прибыли добровольцы и до прибытия основных сил пожарной охраны сдерживали распространения огня.

- На момент прибытия пожарных подразделений горела крыша дома, на чердаке наблюдалось плотное задымление. Возгорание было потушено в течение 14 минут. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара сгорела обрешетка крыши дома на площади 30кв.м, стена дома с торцевой стороны на площади 10 кв.м. По предварительным данным: причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов на крыше дома, на вводе.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: loon.site