В Бурятии ищут 47-летнего жителя Новой Бряни

В Бурятии разыскивают 47-летнего жителя села Новая Брянь Сергея Оленникова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 9 июля.Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.Был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, черные резиновые тапки.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.