Происшествия 12.07.2024 в 10:10
В Бурятии ищут 47-летнего жителя Новой Бряни
Мужчина пропал 9 июля
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают 47-летнего жителя села Новая Брянь Сергея Оленникова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 9 июля.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
Был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, черные резиновые тапки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
Был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, черные резиновые тапки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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