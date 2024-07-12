Происшествия 12.07.2024 в 10:57

В Бурятии осудили пьяного мотоциклиста

Мужчину устроил ДТП, в котором пострадал его пассажир
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили пьяного мотоциклиста
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Заиграевского района. Он обвинялся по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, днем 22 мая 2022 года пьяный мужчина, не имеющий прав, ехал на мотоцикле «Восход» по Заиграево. На ул. Трактовая он врезался в заградительное устройство железнодорожного переезда. В результате аварии 60-летний пассажир байка получил травмы и был госпитализирован.

Рассмотрев материалы дела, Заиграевский райсуд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Государственный обвинитель не согласился с таким приговором и обжаловал его, указав, что виновного надо было приговорить к принудительным работам.

Верховный суд Бурятии с доводами гособвинителя согласился. По итогам рассмотрения жалобы приговор райсуда был изменен. Вместо уловного срока сельчанину назначили 3,5 года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. По выводу суда, именно этот вид уголовного наказания будет способствовать исправлению осужденного.

Фото: ГИБДД Бурятии

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