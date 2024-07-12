Жительница Бурятии, зная о мошенниках, все равно отдала им 1,3 миллиона рублей

10 июля в полицию Закаменского района с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя местная жительница. В результате общения с аферистами, которое продолжалось полторы недели, она лишилась 1,3 миллионов рублей, оформленных по их указке в кредит.Как рассказали в МВД Бурятии, 1 июля жительнице Закаменска позвонил псевдо-сотрудник компании сотовой связи и сообщил о необходимости продления действия сим-карты. Для этого он попросил продиктовать код из смс.Затем на женщину вышел уже лже-правоохранитель, который рассказал об оформленных на неё мошенниками кредитах в двух банках и 49 микрофинансовых организациях. В подтверждение своих слов он выслал через мессенджер копию фейкового служебного удостоверения и документов займа. «Страж порядка» сообщил, что в отношении неизвестных ведется расследование и потребовал строго следовать инструкциям. Он предупредил о конфиденциальности получаемых сведений и попросил женщину не вести разговоры в присутствии родственников.Дальнейшее общение продолжилось с «кредитным экспертом», под руководством которого женщина для «аннулирования взятых преступниками кредитов и сохранения средств» оформила их сама. Сначала —700 тысяч рублей, потом — еще 600 тысяч рублей. Деньги она перевела через банкоматы на «безопасные счета».Позднее потерпевшая осознала, что угодила в сети аферистов, и заявила о произошедшем в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.Как отметили в МВД Бурятии, женщина была наслышана об опасности мошенничеств. Более того, жертвами интернет-преступников ранее становились её родственники. Однако об этом она даже не подумала, действуя по указке незнакомцев.Фото: «Номер один»