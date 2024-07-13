Происшествия 13.07.2024 в 09:33

В Бурятии раскрыли убийство 15-летней давности

Следователю удалось разговорить одного из свидетелей, который раньше молчал
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии раскрыли убийство 15-летней давности
Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии убийства, совершенного в 2008 году. Обвиняемый - 48-летний мужчина – задержан в другом регионе, доставлен в республику и теперь предстанет перед судом.

Как рассказали в следственном ведомстве, поздно вечером 24 июля 2008 года в поселке Тухум в Гусиноозерске между знакомыми мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый, разозлившись, повалил 31-летнего потерпевшего на землю и стал душить его, пока тот не умер. После расправы он скрылся, и долгое время никому не рассказывал о случившемся.

«Преступление, совершенное в условиях неочевидности, 15 лет оставалось нераскрытым. Ранее, при допросе в качестве свидетеля, обвиняемый дал показания о своей непричастности к преступлению, так как не хотел попасть в тюрьму. Однако работа по уголовному делу не прекращалась. Следователи совместно с оперативниками, в очередной изучая показания свидетелей, выявили в них ряд расхождений и вновь приступили к допросам. С одним из свидетелей следователь установил контакт, и он дал изобличающие преступника показания. Обвиняемый был задержан в другом регионе и доставлен к следователю. Под тяжестью собранных доказательств мужчина, раскаявшись, признался в убийстве», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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