В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу

Необычное происшествие случилось вчера днем в селе Сосново-Озерское. Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», во время грозы в один из домов на ул. Сельская залетела шаровая молния. Внутрь она проникла через печную трубу, задвижка которой была открыта.







«Произошёл взрыв с переходом разряда на электропроводку, оплавлением изоляции, взрывом светильника и розеток, разрушением разделки», - рассказали в чате.





К счастью, последующего возгорания не произошло. Также обошлось без пострадавших - в момент происшествия в доме никого не было.





Фото: «Еравна-инфо.24/7»