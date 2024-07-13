Происшествия 13.07.2024 в 09:48
В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу
Внутри произошел взрыв, который вывел из строя всю электрику
Текст: Андрей Константинов
Необычное происшествие случилось вчера днем в селе Сосново-Озерское. Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», во время грозы в один из домов на ул. Сельская залетела шаровая молния. Внутрь она проникла через печную трубу, задвижка которой была открыта.
«Произошёл взрыв с переходом разряда на электропроводку, оплавлением изоляции, взрывом светильника и розеток, разрушением разделки», - рассказали в чате.
К счастью, последующего возгорания не произошло. Также обошлось без пострадавших - в момент происшествия в доме никого не было.
Фото: «Еравна-инфо.24/7»
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