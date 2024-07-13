Происшествия 13.07.2024 в 09:48

В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу

Внутри произошел взрыв, который вывел из строя всю электрику
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу
Необычное происшествие случилось вчера днем в селе Сосново-Озерское. Как сообщил вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», во время грозы в один из домов на ул. Сельская залетела шаровая молния. Внутрь она проникла через печную трубу, задвижка которой была открыта.


«Произошёл взрыв с переходом разряда на электропроводку, оплавлением изоляции, взрывом светильника и розеток, разрушением разделки», - рассказали в чате.


К счастью, последующего возгорания не произошло. Также обошлось без пострадавших - в момент происшествия в доме никого не было.


Фото: «Еравна-инфо.24/7»
Теги
шаровая молния

Все новости

В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу
13.07.2024 в 09:48
В Бурятии раскрыли убийство 15-летней давности
13.07.2024 в 09:33
В Бурятии цены растут на всё
13.07.2024 в 07:00
В Улан-Удэ откроется выставка корейских художников
12.07.2024 в 17:50
В Улан-Удэ на жертву мошенников возбудили уголовное дело
12.07.2024 в 17:15
Бурятии нужно около 100 миллиардов рублей на модернизацию коммунальных сетей
12.07.2024 в 17:11
Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах
12.07.2024 в 16:52
Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»
12.07.2024 в 16:42
На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов
12.07.2024 в 16:28
В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом
12.07.2024 в 16:26
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии раскрыли убийство 15-летней давности
Следователю удалось разговорить одного из свидетелей, который раньше молчал
13.07.2024 в 09:33
В Улан-Удэ на жертву мошенников возбудили уголовное дело
Под воздействием аферистов мужчина тайно оформил огромный кредит на родственницу
12.07.2024 в 17:15
Крупная авария произошла на трассе в Бурятии
После ДТП трех человек доставили в больницу
12.07.2024 в 15:57
Жительница Бурятии, зная о мошенниках, все равно отдала им 1,3 миллиона рублей
Ранее родственники женщины уже становились жертвами аферистов
12.07.2024 в 14:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru