Происшествия 13.07.2024 в 10:02

25 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии

При этом возникло 15 новых возгораний
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Текст: Андрей Константинов
25 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии
В Бурятии за прошедшие сутки удалось ликвидировать 25 лесных пожаров. При этом обнаружено 15 новых возгораний - в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Муйском и Хоринском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной их возникновения стала сухая гроза. При этом новые очаги возникли в труднодоступной, непроходимой местности.

- В связи с отсутствием естественных источников на пожар в Баргузинском районе тонну воды доставили на вертолете МИ-8, дотушивание производится вручную, - пояснил первый заместитель руководителя РАЛХа Дмитрий Баклашкин.

На утро 13 июля в Бурятии действуют 50 лесных пожаров - в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. В борьбе с огнем задействованы 629 человек и 111 единиц техники.  

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 16 241 га.

Фото: РАЛХ
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