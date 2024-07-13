25 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии

В Бурятии за прошедшие сутки удалось ликвидировать 25 лесных пожаров. При этом обнаружено 15 новых возгораний - в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Муйском и Хоринском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной их возникновения стала сухая гроза. При этом новые очаги возникли в труднодоступной, непроходимой местности.- В связи с отсутствием естественных источников на пожар в Баргузинском районе тонну воды доставили на вертолете МИ-8, дотушивание производится вручную, - пояснил первый заместитель руководителя РАЛХа Дмитрий Баклашкин.На утро 13 июля в Бурятии действуют 50 лесных пожаров - в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. В борьбе с огнем задействованы 629 человек и 111 единиц техники.Общая площадь, пройденная огнем, составляет 16 241 га.Фото: РАЛХ