Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 30 млн рублей

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 1508 человек (+ 69 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 351 млн рублей (+ 30 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Одним из потерпевших стал 27-летний житель Кабанского района. Мужчине поступил звонок от «сотрудника» одного из банков, который сообщил, что в этот момент на мужчину оформляют кредит на сумму 392 тысячи рублей. Также он сказал, что вскоре с потерпевшим свяжется сотрудник Центрального Банка России и объяснит, что нужно делать в этой ситуации.Вскоре сельчанину действительно позвонил человек, который сказал, что из-за мошеннических действий необходимо обновить лицевой счет. Для этого нужно оформить кредиты и перевести полученные средства на указанные им счета. Все номера счетов, которые он называл, он просил удалять после перевода денег.Потерпевший оформил несколько кредитов в разных банках на общую сумму 864 тысячи рублей. Причем при оформлении займов и обналичивании средств ему звонили из банков и предупреждали о возможном мошенничестве. Но сельчанин, следуя инструкциям аферистов, отрицал этот факт.Фото: «Номер один»