Происшествия 13.07.2024 в 10:47

Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 30 млн рублей

Число жертв аферистов перевалило за полторы тысячи
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 30 млн рублей
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 1508 человек (+ 69 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 351 млн рублей (+ 30 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Одним из потерпевших стал 27-летний житель Кабанского района. Мужчине поступил звонок от «сотрудника» одного из банков, который сообщил, что в этот момент на мужчину оформляют кредит на сумму 392 тысячи рублей. Также он сказал, что вскоре с потерпевшим свяжется сотрудник Центрального Банка России и объяснит, что нужно делать в этой ситуации.

Вскоре сельчанину действительно позвонил человек, который сказал, что из-за мошеннических действий необходимо обновить лицевой счет. Для этого нужно оформить кредиты и перевести полученные средства на указанные им счета. Все номера счетов, которые он называл, он просил удалять после перевода денег.

Потерпевший оформил несколько кредитов в разных банках на общую сумму 864 тысячи рублей. Причем при оформлении займов и обналичивании средств ему звонили из банков и предупреждали о возможном мошенничестве. Но сельчанин, следуя инструкциям аферистов, отрицал этот факт.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии перенесли «рыбный» праздник
13.07.2024 в 11:00
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 30 млн рублей
13.07.2024 в 10:47
25 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии
13.07.2024 в 10:02
В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу
13.07.2024 в 09:48
В Бурятии раскрыли убийство 15-летней давности
13.07.2024 в 09:33
В Бурятии цены растут на всё
13.07.2024 в 07:00
В Улан-Удэ откроется выставка корейских художников
12.07.2024 в 17:50
В Улан-Удэ на жертву мошенников возбудили уголовное дело
12.07.2024 в 17:15
Бурятии нужно около 100 миллиардов рублей на модернизацию коммунальных сетей
12.07.2024 в 17:11
Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах
12.07.2024 в 16:52
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
25 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии
При этом возникло 15 новых возгораний
13.07.2024 в 10:02
В Бурятии шаровая молния залетела в дом к сельчанам через трубу
Внутри произошел взрыв, который вывел из строя всю электрику
13.07.2024 в 09:48
В Бурятии раскрыли убийство 15-летней давности
Следователю удалось разговорить одного из свидетелей, который раньше молчал
13.07.2024 в 09:33
В Улан-Удэ на жертву мошенников возбудили уголовное дело
Под воздействием аферистов мужчина тайно оформил огромный кредит на родственницу
12.07.2024 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru