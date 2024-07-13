В Бурятии убийца месяц скрывался от полиции

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном комитете Бурятии, ночью 1 ноября 2023 года в селе Кокорино мужчины распивали спиртное. Во время возлияний между ними вспыхнула ссора. В ее ходе обвиняемый набросился на 60-летнего собутыльника и жестоко избил его руками и ногами. Пострадавший вскоре скончался от полученных травм.После расправы злоумышленник сразу покинул место происшествия, сменил одежду и избавился от вещей. В течение месяца преступник скрывался от правоохранительных органов, прячась у знакомых и родственников. Но его все равно нашли и задержали.Суд проходил с участием присяжных заседателей. Они признали мужчину виновным. На основании их вердикта суд вынес приговор - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»